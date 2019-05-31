Ebabil kuşunu kedilerin arasından kurtardı

Bakırköy, Ataköy’de Aliye Polat isimli vatandaş, evin bahçesinde kedilerin bir kuş yakaladığını gördü.

VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Hızlıca kedilerin elinden kurtarmaya çalıştığı kuşun sırtından yaralandığını anlayınca kızı ile birlikte veteriner hekimliğine götürdü.

Burada da bulduğu kuşun Kuran’ı Kerim’de Fil suresinin anlattığı ve bir çok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrenince çok şaşırdı.

'ÜZÜLÜYORUM, BİR ŞEY YEMİYOR'

Kuşu kedilerin arasından çıkartıp kurtardığını belirten Aliye Polat, “Arka bahçede kediler başındayken buldum. İki saat evde durdu ardından kızım veterinere götürdü. Veteriner de ebabil kuşu olduğunu söyledi. Ardından Orman, Su işleri Müdürlüğü'nü aradık, geleceğiz dediler. Ben üzülüyorum bir şey yemiyor. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyorum” dedi.

'KORUMA ALTINDAYMIŞ'

Annesinin kuşu bulduktan sonra veterinere götürdüğünü ve orada da ebabil kuşu olduğunu öğrendiklerini söyleyen Şirvan Polat, “Veterinere götürdüm ilk başta. O zaman ebabil kuşu olduğunu bilmiyordum. İlk başta sığırcık kuşu diye düşündüm. Adam ‘buna bakamazsınız, çok küçük yavru bu’ dedi. ‘Orman ve Su İşleri yetkililerini arayın’ dedi. Ardından araştırayım dedim. Baktım, çok değerli bir kuşmuş, koruma altındaymış. Ölmesin çok küçük. İnşallah iyileşir” ifadelerini kulandı.

Aile, yaralı Ebabil kuşuna yetkililer gelene kadar evde bakacaklarını belirtti.

İHA