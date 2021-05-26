Ebedi Uykusuz filmine Romanya’dan destek

Pandemi koşullarında film yapmanın ve finansör bulmanın iyice zorlaştığı bugünlerde, Andu Radu tarafından kurulan Bükreş'teki post prodüksiyon stüdyosu Abator, renk düzenlemesi ve online işlemler için, İlke Yeşilay’ın yönettiği Ebedi Uykusuz adlı filme sponsor oldu. Ancak Covid-19 aşısına erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle yönetmen İlke Yeşilay'ın Romanya’ya gitmesi mümkün olmadığından, renk düzenleme işlemleri uzaktan, internet erişimiyle yürütülmeye başlandı.

Daha önce Köprüde Buluşmalar, Selanik Film Festivali gibi platformlarda senaryo desteği kazanan ve Torino Film Lab’de geliştirilen film, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklendi ve ana yapımcılığını Zafer Yeşilay’a ait Greenmoon film üstlendi.

Oyuncu kadrosunda duayen tiyatrocular Lila Gürmen ve Ali İpin olmak üzere, son yıllarda Devlet Tiyatroları'nın sergilediği oyunlardaki performansı ile dikkat çeken Can Şıkyıldız ve henüz konservatuvar eğitimlerine devam eden genç oyuncular İlke Yeşilay'a eşlik ediyor. Türk sinemasında eşine rastlanmayan konusu ve özgün stiliyle, öte dünya ve deliliğe dair bir aile draması anlatan film önümüzdeki aylarda festivallerde izleyiciyle buluşacak.