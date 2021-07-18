Rengarenk çiçekleriyle içinizi ısıtacak ebegümeci çiçeği, güzelliği kadar faydalarıyla da tam bir doğa harikası. Peki, ebegümeci çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Ebegümeci çiçeği hikayesi nedir? Ebegümeci çiçeği hakkında bilinenler...

EBEGÜMECİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Tohumları ektikten sonra her bitkide olduğu gibi ebegümecinde de can suyunu vermeniz önemli. Ardından ne sıklıkla sulama yapacağınıza ise toprağın nemliliğini kontrol ederek karar vermelisiniz. Burada da hep söylediğimiz gibi en pratik yöntem parmak testi uygulamak. Bitkinin toprağına işaret parmağınızı batırıp çıkarın. Eğer parmağınız tamamen kuru çıkıyorsa hemen sulama yapın, eğer parmağınız nemliyse sulamayı ertesi güne bırakın. Mevsim geçişlerinde de sulama sıklığını ve miktarını değiştirin. Yaz aylarında daha sık, sonbahar ve kış aylarında ise daha az olacak şekilde sulamalarınızı düzenli olarak yapın.

Ebegümeci bitkisini doğrudan güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmayacağı ama aydınlık ortamlarda tutmanız bitkiden alacağınız verimi artıracaktır. Şiddetli hava akımlarından da korumanız önemli. Bu sebeple bahçe ya da balkonlarınızda mümkünse şiddetli rüzgarların esmediği alanları tercih etmelisiniz. Hava sıcaklığının ise kış aylarında 12-15 santigrat derecelerden aşağı inmemesi bitkinin sağlıkla büyümesi için ideal olacaktır.



