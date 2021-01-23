Ebegümeci doğada kendiliğinden yetişen ve çiçek açan bir bitki olarak bilinmektedir. Ülkemizde ise sıklıkla karşılaşılan bir bitki türüdür. Ebegümecinin insan sağlığına pek çok yararı bulunur. Bu sebeple de insanlar tarafından sıklıkla tüketilmektedir.

Ebegümeci faydaları ve zararları nelerdir?

Ebegümeci, ebegümecigiller familyasına mensup olan bir bitkinidir. Çiçek açtığı zaman oldukça güzel bir görünümü vardır. Bu bitkinin farklı renklerde çiçek açan türleri de bulunmaktadır. Dünyada yaklaşık 150'nin üzerinde ebegümeci çeşidi olduğu bilinmektedir.

Ebegümecinin bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar şu şekildedir;

-Göz kuruluğu hastalıklarında ebegümeci çayı ile pansuman yapmak bu soruna çok iyi gelmektedir.

-İçerisinde malvin ve malvidin bulunması sebebi ile diş etinde plak oluşumunu önlemektedir. Bunun yanındaki ağızdaki zararlı bakterilerin de yok olmasını sağlamaktadır.

-Ayaktaki kırık ve çıkık durumlarında, ödem oluşması halinde bu ödemlerin inmesine yardımcı olmaktadır.

-Ebegümecinin tazesi ile lapa hazırlanarak çıban ve vücuttaki çeşitli yaralara sürüldüğünde ağrıyı azaltmakta ve yaranın iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

-Bronşit, şiddetli öksürük ve ses kısılması durumlarında tedavi edici olarak kullanılabilir.

-Akciğerlerdeki balgamın giderilmesinde oldukça etkilidir.

Ebegümecinin çok fazla faydası olsa da zararlı olabileceği durumlarda bulunmaktadır. Bunlar da şu şekilde sıralanabilir;





-Ebegümecinin çok fazla kullanılması durumunda vücudun çeşitli yerlerinde alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

-Hamilelik döneminde ve emziren annelerin kullanmaları önerilmez.

-Kronik hastalığı olan kişilerin mutlaka doktora danışarak kullanması gerekmektedir.

Ebegümeci ne işe yarar?

Ülkemizde en sık yetişen ebegümeci çeşidi malva silvetris adındaki büyük yapraklı olan türlerdir Mor çiçekleri olan otsu ve çok yıllık bitki olma özelliğine sahiptir. Tüylü ve uzun saplı yeşil bitki kısmı sebze gibi tüketilebilir. Bunun dışında kurutularak çay şeklinde de tüketmek mümkündür.

Ebegümecinin özellikle yaprak kısımlarında insan sağlığı için oldukça faydalı olan besinler vardır. İçerisinde müsilaj bulunması sebebi ile sindirim ve solunum sistemi üzerinde faydalı etkileri olduğu bilinmektedir.

A, E, C ve B vitaminleri bakımından çok zengindir. Bunun yanında içerisinde bitkisel proteinler de bulunmaktadır. Magnezyum, kalsiyum, potasyum, çinko gibi farklı mineraller de bulundurmaktadır.

Ebegümecinin pek çok faydasını bilen kişiler bu bitkiyi nerelerde bulabileceğini merak etmektedir. Özellikle mevsimine göre yerel pazarlarda bu bitkilere rastlamak mümkündür.

Bununla beraber bazı süper marketlerde de bu sağlıklı bitkiye rastlanabilir. Çay formunda satın almak istiyorsanız aktarlarda bu kurutulmuş halini bulabilirsiniz. Tohumlarından satın alarak ekip kendiniz de ebegümeci yetiştirebilirsiniz.

Ancak ülkemizde çoğu yerde bu bitki kendiliğinden çıkmaktadır. Özellikle ormanlık alanlarda bu bitkiye rastlayabilir ve kendiniz de toplayabilirsiniz.

Ebegümeci kurutma yöntemi nasıldır?

Eğer bu bitkiyi çay olarak tüketecekseniz evde kendinizde kolay bir şekilde kurutabilirsiniz. Ebegümecinin ilk yapraklarının kurutulması ile çay şeklinde tüketilmesi mümkündür. Bu bitki özellikle yaz ve sonbaharda ortaya çıkar. Bu dönemlerde toplanıp güneşte kurutularak sonrasında çay şeklinde tüketilebilir. Çiçek kısımlarını da toplayıp çayınıza eklemeniz mümkündür.

Ebegümeci adet söktürücü olarak da kullanılan bir bitki türüdür Bu sebeple hamilelerin bu bitkiyi tüketmesi önerilmez. Ebegümecinin farklı tüketim yöntemleri vardır. Dilerseniz yapraklarını kavurarak yemek gibi tüketmeniz mümkündür. Hamur işlerinde ve çorbalarınızda da bu lezzetli bitkiyi kullanmanız mümkündür.

Yaprak ve çiçek kısımlarıyla zeytinyağlı lezzetli yemekler yapanlar da vardır. Ebegümecinin en çok tüketim şekillerinden biri de kurutup çay olarak tüketmektir.









Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.