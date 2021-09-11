''Ebeveyn kaygısı çocuğun eğitim hayatını etkileyebilir''

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Pınar Karadeniz, “Çocuklar okulların açılmasıyla birlikte sosyalleşme sürecine girdiler. Ancak ailelerin ciddi bir şekilde kaygı düzeyleri arttı. Bu kaygının sebebi belirsizlik. Pandemi ne zaman bitecek, çocuğuma bulaşır mı, nasıl önlemler alabiliriz gibi birçok bilinmeyen soru var. Cevaplarda tam anlamıyla bilinmiyor. Ailelerin kaygıları çocuklara yansıyabilir. Çocukların rutin kontrolleri yapılıyorsa, kronik hastalığı ile nörolojik sıkıntısı yoksa okula gitme yaşı uygunsa ve yaşıtlarıyla aynı ortamdaysa çocuklar okula hazırdır. Pandemi döneminde sağlık kontrollerine düzenli olarak gidilmediyse mutlaka sağlık kontrolüne gidilmesi gerekir. Her okul zamanında göz ile işitme kontrolü, kan tahlili, d vitamini ve normal fizik muayenelerinin yapılması gerekiyor. Pandemi döneminde obezite ve ekran bağımlılığı çok fazla arttı. Hareketsizliğe bağlı omurga bozuklukları ciddi oranda arttı” diye konuştu.

“OKUL AYNI ZAMANDA ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞTİĞİ YERDİR

Okulun sadece eğitim ve öğretimin görüldüğü bir yer olmadığını söyleyen Uzman Dr.Pınar Karadeniz, “Okul aynı zamanda çocukların sosyalleştiği alandır. Aileler çocuklara pandemi önlemlerini anlatsınlar. Her yaştaki çocuk anlatılanı rahatlıkla anlayacaktır. Çocuklar yetişkinlerden daha iyi maske kullanıyorlar. Ebeveyn olarak mümkün oldukça kaygıyı azaltmaya çalışalım. Çocuklar kaç yaşında olursa olsun ne verirsek onu alırlar. Aileler çocuklarına içinde bulunduğumuz durumu anlattıktan sonra rutin hayatlarına devam etmelidirler” şeklinde konuştu.

Ailelerin aşırı kaygı durumundan etkilenen çocukların derslerine odaklanamayacağını anlatan Karadeniz sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu durum eğitim durumunu sekteye uğratabilir. Çocuklar arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler. Aileler bu süreci kontrollü bir şekilde ilerletmeliler. Ceza yoluyla değil iletişim kurarak anlatmalılar. Öğretmenleri çocukların okul içindeki ebeveynleri olarak görebiliriz. Öğretmenin davranışları çocuklar için çok önemlidir. Öğretmenler çocuklarla doğru teknikle iletişim kurmaları gerekiyor.”



