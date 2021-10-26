Ebeveyn özür dilemez mi?

Bir ebeveyn özür dilediğinde “Hata yapmak zayıflık değildir. Herkes her yaşta hata yapabilir. Anne babalar da buna dahil. Büyük olmak her şeyin en doğrusunu yapmak anlamına gelmez" mesajı vermiş oluyor. Böylece çocuk bir hata yaptığında bunun üstünü kapatmaya çalışmak ya da yalan söylemek yerine sorumluluğunu alarak bu hatasını düzeltmeyi öğrenebiliyor. Ancak aile içinde özür dilemek bir zayıflık olarak görülüyorsa çocuk da hayatındaki diğer ilişkilerine bunu yansıtıyor.

ÇOCUĞUNUZDAN NASIL ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ?

Kolayca ve sıklıkla özür dileyin. Çok büyük anlamlar yüklemeyin. Yalnızca büyük olaylar değil küçük hatalar da özür gerektirebilir. k Eğer çocuğunuz için önemliyse size göre önemsiz olsa bile özür dileyin. Onu bir yere götüreceğinize söz verdiniz ve sonra unuttunuz. “Ne olacak ki” demek pek çok duyguyu yok saymak demek olabilir. Neler olduğunu ve neler hissettiğinizi dürüstçe açıklayın. Özür diledikten sonra bahane bulmayın, “Ama sen de şunu yapmıştın” demeyin. Amacınız durumu açıklamak olsun, kendinizi haklı çıkarmaya çalışmak değil. k Mevcut durumu düzeltmek için birlikte plan yapın. Ona sormak çok daha güzel bir yöntem. "Bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim?" diyebilirsiniz. Bir dahaki sefere neyi farklı yapabileceğinizi konuşun. “Hemen bağırmak yerine derin bir nefes alarak sakinleşmeye çalışacağım” gibi. Hatayı tekrarlamayın. Biri sürekli aynı şeyi yapıp özür diliyorsa o kişinin özrüne de inanmayı bırakırsınız. Kişinin o davranışı tekrarlamayacağına olan çabasını görürseniz o zaman anlamlı hale gelir. Suçluluk ve utanç duygusunu sürdürmek yerine durumu düzeltmek için çaba sarf edin. Hatayı kabul etmek ve özür dilemek cesaret ister. Unutmayın ebeveyn olarak bu sizin için zor olsa da uzun vadede çocuğunuzla ilişkinizi güçlendirmek açısından çok büyük önem taşıyor.