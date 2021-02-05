Ebeveyneler için tutarlı olma rehberi

Öncelikle sanırım “Tutarlılık nedir?” ondan bahsedelim. Tutarlılık; bağıntı düzen kavramlarının birbirine bağlanmış olması durumu, mantıklı bir bütünlük halidir. Duygular stabil düşüncelerin de zamanla değişiklik göstermesi muhtemeldir. Ama şu vardır ki; bir konuda varılmış bir karar, duygusal tepkimeler, kişisel durumlar sebebiyle değiştiriliyorsa ve sürekli farklı bir davranış aynı olay karşısında oluyorsa, yani kısacası duruşta netlik yoksa muhataplarımız için büyük sıkıntı.

Bizimle kuracağı ilişkide güven hissedemez, samimiyet hissedemez ve her durumda “acaba” dedirtir. Kaygı artar ve ilişki endişeli hale gelir. Evet tutarsız haller, kararlar veren bir vakit gelip “evet” dediğine başka bir vakit “hayır, asla” diyen bir insana yaslanmak, güvenmek çok zor. Ya böyle biri ebeveynse.

Diğer türlü bir arkadaşsa, akraba ise tası tarağı toplar gideriz de; ya çocuksak anne babamızdan nasıl gideceğiz?

Tutarlılık sağlam karakterin olmazsa olmazı. Yanar döner olmak ya da o iple kuyuya inmemek işte çocuğun içinde kaldığı durum bu. O ip anne babanın ona sunduğu destek, rehberlik yanar dönerse çocuklar inanın bir lunaparkta yaşar gibi bir ailede yaşamak istemiyorlar. Başları dönene kadar binilen oyuncakların sersemliğine anne babanın tutumlarında görmek istemiyorlar.

Sevgiyi bolca veren ebeveynler de kararında veren veya esirgeyen ebeveynler de tutarlılık yoksa çocukların şahsiyet gelişimi zarara uğrar. Anne-babanın disiplin eğitim sevgi, saygı dozunda yani annelik babalık konularını belirlemede önemli yer tutar. Aynı sözü edebilmek ortak bir tavır belirleyebilmek gerek. Anne ve baba arasında hemen hemen yüzde 100 aynı dil olmak zorunda değil. Farklı düşünülebilirler; ama bu çocuğun kaderi olmamalı.

Anne baba arasında hatta çocuk doğmadan halledilmesi gereken bir mevzudur. Hangi konularda nasıl davranacağız? Detaylarda belki değil ama ana noktalarda doğru, sağlam, kalıcı kararlar vermek adına konular tartışılmalı nasıl bir minval üzerine çocuk yetiştirilecek bununla ilgili doğru damıtılmış bilgilere uzmanlara ulaşılmalı.

Günümüzde ebeveynler için ne konuda, nasıl tutarlı davranmalı konusu gerçekten bir muamma. Bilgi denizinde can simitleri bazen ve yüzmeyi öğrenmek için bin bir yol deniyorlar. Doğru, uzman kişilere ulaşmak ve sağduyulu davranmak durumundalar. Ve çocuğun hazlarını tatmin etmeye hedef almak yerine; sınırlarını bilen, koruyan ve sınırı ihlal etmeyen bir birey olmalarını olmalarına odaklanmalıdırlar.

Tutarlı olmak konusu iki taraflı incelenmeli.

1- Kendi ebeveynliğimizdeki tutarlılık. Anne baba olarak.

2- Eşler arasındaki ebeveynlikteki tutarlılık.

Tutarlı olmak ile ilgili temel noktalar

1- Çocuklar için verilen bir kararın niçin verildiği ve neye hizmet ettiğine önem vermek.

2- Bir duruma evet-hayır dediğimde; sonuna kadar evet-hayır diyebilecek miyim?

3- Çocuğum için verdiğim disiplinel kararlarda mantık ve kalbim nasıl işliyor?

4- Disiplinel kararlarda tutarlılığım için herhangi bir bilgi, metot kaynağı araştırıyor muyum?

5- Tutarlılığım günlük halimden, yaşadığım olaylardan ya da duygu durumlarımın değişikliğinden etkileniyor mu?

6- Zora gelince, canın isteyince ya da sabrım taştığında geri vites atıyor muyum?

7- Eşime, hep çocuğun önünde muhalif oluyor muyum? Yoksa uygun görmediğim tutumu onunla özel, baş başa bir konuşma yapabiliyor muyum?

8- Tutarlılık/kararlılık noktasında çocuklarımın da sesini duyuyor muyum? Onların da duygularını isteklerini yerine getirmesine fırsat veriyor muyum?

9- Çocukları yönlendirebilmek de hep kafam karışık mı? Bir öyle, bir böyle yaparak deneme-yanılma yöntemi ile mi hareket ediyorum?

10- Kendim kendimle ne kadar tutarlıyım?

Posta.com.tr



