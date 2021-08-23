Ebeveynin diş hekimi korkusu çocuğuna yansır

Diş tedavisi esnasında çocuğunuzun yanında oturmamaya çalışın. Hatta daha ideali, işlem tamamlanana kadar bekleme salonunda kalın. Çocuğunuzun elini tutmanın veya kolunu okşamanın ona yardımcı olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama en ufak endişe veya kaygınız varsa bu kesinlikle çocuğunuza geçecektir. Çocuğunuz diş hekiminden yeni bir şey öğrenmeye çalışıyor ve dikkatini diş hekimine vermesi gerekiyor. Aynı anda ebeveynlerinden biri kendisiyle konuşursa kimi dinleyeceği veya kime inanacağı konusunda çocuğunuzun kafası karışacaktır. Eğer çocuğunuz tüm dikkatini diş hekimine verebilirse tedavi daha olumlu bir atmosferde daha etkili ve daha hızlı şekilde sonuçlanacaktır. Eğer diş hekimi çocuğunuzun ebeveyninin yanında daha rahat olduğunu hissederse ebeveyni mutlaka muayene odasına çağıracaktır.

Kötü çocukluk anılarınızı kendinize saklayın. Diş hekimliği, sizin çocukluğunuzdan bu yana çok fazla gelişme kaydetti. Artık daha kolay ve zararsız radyografi teknikleri, florür tedavileri ve dişi uyuşturmanın farklı yöntemleri var. Eğer olumsuz bir diş hekimi tecrübeniz olduysa bunu fark etmeden çocuğunuza aktarabilirsiniz. Bunun için, çocuğunuza kendi olumsuz tecrübenizden bahsetmemeye ve diş hekimine gitmeyi sevmiyorum gibi cümleler kurmamaya özen göstermelisiniz. Tedavi bittikten sonra çocuğunuzu kutlamayı unutmayın. Ne olursa olsun çocuğunuza sarılın ve harika bir iş çıkardığını söyleyin. Çocuğunuz belirli bir aşamayı sevmediğini söyleyebilir. Bu durumda, duygularını onaylayın ve “Bu bölümün hoşuna gitmediğini biliyorum ama diş hekimin ve ben seninle gurur duyuyoruz!” deyin. Böylece onun hislerini onaylamış ve ne kadar güçlü ve cesur olduğunu ona hissettirmiş olursunuz.