2016 yılından bu yana “Siber Zorba Olma! #FarkınaVar”, 2019’dan bu yana da “İnterneti Tadında Kullan” farkındalık kampanyalarıyla toplumu internetin doğru kullanımı konusunda bilgilendiren Samsung, bu yıl da çalışmalarına çok önemli bir proje ile devam ediyor.

Samsung bu yıl, İnterneti Tadında Kullan kampanyasının şemsiyesi altında başlattığı Paylaşmanın Sorumluluğunu Al hareketi kapsamında küçük çocukları olan ebeveynlerin internetin zaman ve içerik açısından doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine odaklanıyor. “Paylaşmanın Sorumluluğunu Al” projesi kapsamında bir araya gelen Samsung ile TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) birlikte online bir platform oluşturdu.

Paylaşmanın Sorumluluğunu Al platformunda ebeveynler çocukların güvenli internete erişimi konusunda faydalı içeriklere ulaşabiliyor. Platformda hem yazılı hem de video içerikleri yer alıyor. İnternette çocukların karşılaşabileceği riskler ve tehlikeler, konunun uzmanları tarafından detaylıca açıklanıyor. Platformda yer alan “Çocuğunuza güvenli interneti nasıl anlatırsınız?” bölümünde çocukların yaş gruplarına göre nelere dikkat edilmesi ve nasıl önlemler alınması gerektiği yer alıyor. Platformda bir de kontrol listesi bulunuyor. Bu listede ebeveynler yapmaları gerekenleri liste halinde görüp işaretleyebiliyor. Yine platform üzerinde sunulan anket ile ebeveynler kendi internet kullanımlarını da değerlendirebiliyor. Bunların yanı sıra ebeveynlerin birçok detaya hâkim olabilmeleri için konu hakkındaki terim ve kavramları açıklayan bir dijital bilgelik sözlüğü de yer alıyor.