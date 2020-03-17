Ebeveynler için sosyal mesafe ne anlama geliyor?

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs çok fazla insanı enfekte etmeye devam ediyor. İlk olarak Çin’de başlayan daha sonra Avrupa başta olmak üzere, Ortadoğu, Amerika, Türkiye’de de görülen koronavirüs hemen hemen tüm dünyada görülüyor. Koronavirüsün yayılım hızını azaltmak amacıyla bütün ülkeler önleyici çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye’de de bazı önemli adımlar atıldı. Bunların başında da okulların tatil edilmesi geliyor.

Geçen hafta okulların tatil edilmesiyle birlikte süreç özellikle çalışan ebeveynler için kafa karıştırıcı ve stresli geçti. Uzmanlar ve yetililer insanların paniğe kapılmamasını ve proaktif yani yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmasını öneriyor. Özellikle de sosyal mesafenin koruması konusunda uyarılar yapılıyor. Sağlık yetkilileri sosyal mesafenin koronavirüsün etkisini en aza indirebileceğini ve virüsün yayılımının azaltılabileceğini söylüyor.

Ebeveynlerin sosyal mesafe hakkında bilmesi gereken 3 şey

Kaçınılması gerekenler: Grup toplantıları, gece başka yerde yatıya kalmak, küçük çocukların oyun oynamalarını sağlayacak aile buluşmaları, önceden kararlaştırılmış planlamalar, konserler, tiyatro etkinlikleri, alışveriş merkezleri, spor merkezleri, eve misafir kabulü, toplu ulaşım.

Dikkatli edilmesi gerekenler: Restoranlara gitmek, bakkal veya marketler, sipariş yiyecekler, bilinçsizce ilaç kullanımı, seyahat etmek.

Yapılması güvenli olanlar: Yürüyüşe çıkmak, bahçe işleri yapmak, evin bahçesinde oynamak, kapalı, dolapları temizlemek, kitap okumak, yemek pişirmek, aile ile oyun oynamak ve ev aktiviteleri.

Uzmanlara göre sosyal mesafe bir diğer deyişle izolasyon toplu ortamların dışında kalarak, birçok insanın katıldığı toplantılardan kaçınmak ve diğerleri ile araya 2 metre mesafe koymak anlamına geliyor.

Okullar tatil edildi ama diğer çocuklarla evde bir araya gelmek doğru mu?

Okullar tatil edildi. Ebeveynler için sosyal bağlantıları güçlü tutmak için çocukların bir araya geleceği oyun zamanları düzenlemek cazip gelebilir. Ancak uzmanlar çocukların birlikte oynamasına karşı uyarıyorlar. Özellikle oyun zamanları, doğum günü partileri ve yatıya kalma gibi bir arada olunacak etkinlikler iptal edilmelidir.

Bu kulağa biraz aşırı gelebilir. Ancak koronavirüsten korunmak için bir süreliğine küçük çocuklu aileler topluluklardan uzak kalmalıdır. Okullar, iş ve etkinlikler yoluyla virüsün yayılmasını engelleyecek olasılıkları minimize etmek bu sosyal mesafenin amaçları arasında yer alıyor. Uzmanlar bu önlemlerin çoğu insanı etkilediğini ancak üzgün olmaktan çok güvenli olmanın daha önemli olduğunu vurguluyor.

Oyun alanları tavsiye edilmiyor

Uzmanlar koronavirüsün plastik ve metal üzerinde 9 güne kadar yaşayabileceğini bu nedenle oyun alanlarından kaçınılması gerektiği konusunda ebeveynleri uyarıyor. Bunun yerine yürüyüşe çıkılması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar çocukların koronavirüs için büyük risk altında olmadığını söylüyor. Ancak çocukların daha savunmasız yaş grupları ve hastalara koronavirüsü yayabileceği bu yüzden sosyal mesafe oluşturmanın önemli olduğunu belirtiyor.

Çocuklar için oyun günleri, parklar ve dış etkinlikler zihinlerini geliştirmenin en iyi yollarından birdir. Ancak koronavirüs yayılımını önlemek için evde de bir takım faaliyet ve aktiviteler tasarlanabilir. Virüsün yarattığı bu sosyal mesafe aileler için de mola vermek ve birbirini anlamak için iyi bir fırsat olabilir.

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