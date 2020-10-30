Ebeveynlerde koruma içgüdüsünü gösteren fosil bulundu

Yeni çalışmaya konu olan keşif, bu konudaki son fosilden 40 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Üniversitenin Dünya Bilimleri bölümünden Prof. Hillary Maddin, omurgalılarda doğum sonrası uzun süreli koruma içgüdüsünü gösteren ilk bulgunun bu olduğunu belirtiyor: “Yetişkin hayvanın, yavruyu sakladığı ve koruduğu anlaşılıyor. Bu davranış günümüzde memelilerde çok yaygın. Evrim çizgisinde memelilere uzanan çizgide yer alan bu hayvanın, böylesi bir davranışı bu kadar erken gösteriyor olması ilginç”.

Maddin’in ekibi kısa süre önce, Kanada’nın Cape Breton adasında taşlaşmış ağaç kütüğü içinde genç bir Varanopid synapsid örneği keşfetti. İyi korunmuş olan bu iskeletin karışık özellikleri, yeni bir tür olduğunu gösteriyor. Bu iskeletin yakınında ise, aynı türden, fakat daha büyük bir hayvanın kemiklerine rastlandı. Bu kalıntıların duruşu, yavrusunu korumak için kuytuya sığınmış bir canlıyı işaret ediyordu.

Varanopid synapsid, görüntü itibarıyla kertenkeleye benzeyen, fakat evrimsel konumu açısından kertenkele ile ilgisi olmayan bir canlı idi. Karada yumurtlama yetisi kazandıktan sonra iki kola ayrıldı. Bu kollardan biri sürüngenlere ve kuşlara, aralarında varanopid synapsid olan diğer kol ise memelilere dönüştü.

Ebeveynlerde koruma güdüsü; anne veya babanın, yavrunun sağlığını ve hayatta kalma şansını arttırmak üzere yatırım ve kaynak oluşturmayı sağlayan bir davranış stratejisi. Bu stratejilerin birçok şekli mevcut ancak bunlar arasında en maliyetlisi; doğum sonrası uzun süreli koruma. Özellikle memelilerde görülüyor; çünkü memeli yavruları doğduklarında anne ilgisine ve emzirilmeye son derece fazla ihtiyaç duyuyorlar. Diğer taraftan bu davranışın evrimsel gelişimi henüz tam olarak anlaşılmış değil.

Bilim insanları, ebeveynlerde korumacı davranışın kaynaklarını fosillerde aramayı sürdürüyor. Kanıtlar ise genellikle aynı türe ait bireylerden oluşmuş sürülerin veya grupların iyi korunmuş örneklerinde gizli.



