Ebeveynlere kitap önerisi: Bütün - Beyinli Çocuk

Tina Payne Bryson ve Dan Siegel tarafından kaleme alınan Koridor Yayıncılık tarafından yayınlanan Bütün - Beyinli Çocuk annelere ve babalara çocukların gelişmekte olan beynini güçlendirmenin stratejilerini anlatıyor.

New York Times Bestseller Listesi’nde yer alan kitapta nöro-psikiyatrist Daniel J. Siegel ve aile danışmanı Tina Payne Bryson, çocuk beyninin nasıl bağlantılar kurduğu ve olgunlaştığı ile ilgili yeni bilimsel veriler ışığında çöküş ve çileden çıkma hallerinin gizemini çözüyor.

Çocuklar sanki anlaşmış gibi anne-babalarının hayatlarını çekilmez hale getirmek zorundalar mı? sorusunu anne ve babaların bakış açısından yola çıkarak örnek stratejilerle çocukların gelişen beyinleri üzerinden ebeveynlere çıkış kapısı aralıyor.

Kitapta nöro-psikiyatrist Daniel J. Siegel ve aile danışmanı Tina Payne Bryson, çocuk beyninin nasıl bağlantılar kurduğu, yeni bilimsel veriler ışığında çöküş ve çileden çıkma hallerinin gizemini çözüyorlar.

Tanıtım yazısından:

‘Karar verme ve dengeyi korumadan sorumlu olan "beynin üst katı", yirmili yaşların ortalarına kadar gelişmeye devam eder. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda sağ beyin ve onun duyguları, sol beynin mantığına hükmetmeye eğilimlidir. Çocuklarınızın kontrolden çıkması ya da öyle hissetmesi boşuna değil. Bu buluşları her gün uygulayarak bir taşkınlığı, kavgayı ya da korkuyu, çocuğunuzun beyni ile bağlantı kurabilmek ve hayati gelişimine katkıda bulunabilmek için bir fırsata dönüştürebilirsiniz.’