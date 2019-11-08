Ebeveynlere sağlıklı teknoloji eğitimi verilecek

KoçSistem’in “#haydikapatalım” hareketi ile başlattığı “Aile Saati” projesi eğitim ortağı AÇEV’in gerçekleştirdiği aile eğitimleriyle İstanbul ve İzmir’de açılan 94 kurs ile yılda bin 330 ebeveyne ulaşacak.

KoçSistem gönüllüleri de eğitimci olarak ebeveynlere “Güvenli İnternet Kullanımı” ve “Teknolojide Yeni Trendler” konularında destek oluyor.

Geleceği Keşfet söylemi ile iş dünyasına ileri teknoloji çözümleri sunan KoçSistem, sağlıklı teknoloji kullanımına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi “Aile Saati” kapsamında ebeveyn eğitimlerine başladı.

Eğitim ortağı Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) düzenlediği Anne ve Baba Destek Programları çerçevesinde verilen eğitimlerle, ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak.

“Aile Saati” projesi kapsamında, İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılan 94 kurs ile bir yıl boyunca ebeveynlere, bilinçli teknoloji kullanımı ve “ekransız” çocuklarıyla nasıl zaman geçirebilecekleri konusunda eğitim verilecek. Çocuk gelişimi alanında uzman danışmanların görev aldığı Anne ve Baba Destek Programlarında KoçSistem Gönüllüleri de “Güvenli İnternet Kullanımı” ve “Teknolojide Yeni Trendler” konularında ebeveynlere destek olacak.

Ailenin aktif katılımı ve aile içi iletişimin artırılması hedefleniyor

“Aile Saati” eğitimleri kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen AÇEV Baba Eğitim Destek Programı’na katılan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca şunları söyledi: “Dijitalleşen bir dünyada, toplumlar için anlamlı bir geleceğin ancak ve ancak yetkin ve nitelikli nesiller tarafından inşa edileceğini biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın bireysel gelişimini son derece önemsiyoruz. Bu gelişimin ise teknolojiyi sağlıklı kullanan ailelerde başladığını biliyoruz. “#haydikapatalım” hareketi ile başladığımız projemiz ile ebeveynlere her gün 19:00 – 20:00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ettik. Şimdi ise projemizi ebeveyn eğitimleriyle yaygınlaştırıyoruz. Eğitim ortağımız AÇEV’in Anne ve Baba Destek Programlarında verilen eğitimlerle çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükselteceğiz. Projemiz kapsamında ulaşacağımız bin 330 ebeveyni de bu eğitimlerde edindikleri bilgileri çocuklarıyla aktif olarak uygulamaları için teşvik edeceğiz.”

“Ebeveynler yol gösterici olmalıdır”

Aile Saati projesi eğitim ortağı AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı, ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konusunda çevreleri tarafından desteklenmeye ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Maşalacı; proje ile hali hazırda uyguladığımız Anne ve Baba Destek Programları kapsamında ailelere hem çocuk gelişimi hem de teknolojinin olumlu kullanımı üzerine yeni içeriklerle eğitimler vereceğiz. Eğitimlerimizde öne çıkaracağımız temel mesaj ebeveynlerin çocuklarının bütüncül gelişimini desteklemeleri, bunu yaparken de teknoloji kullanımı konusunda engelleyici değil yol gösterici olmaları. Bu da onların teknolojinin öğrenmek, üretmek ve iletişim aracı olarak nasıl kullanılacağı konusunda desteklenmesi anlamına geliyor.”



