Sömestr tatillerinde sünnet operasyonlarının yoğun bir şekilde yapıldığını hatırlatan Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, ailelere sünnet operasyonu hakkında uyarılarda bulundu.

Sünneti hafife almayın!

Dr. Işık, "Sünnet gerçek anlamda bir cerrahi operasyondur" dedi. Işık, "Basit bir müdahale değildir. Sünnet operasyonu öncesinde özellikle enfeksiyonla ilgili tüm riskler minimalize edilmeli ve müdahale mutlaka ameliyathane şartlarında sinir koruyucu yöntem uygulanarak yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Çocuğun cinsel sorunlar yaşamaması için sinirlerin korunması şart!

Sünnet operasyonunun çocuğun cinsel organına hiçbir kalıcı zarar vermeden yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Işık, "Özellikle çocuğun ilerde cinsel yönden haz almasını sağlayan ve boşalmasını kontrol etmesine yardımcı olan sinir liflerinin yoğun bir şekilde bulunduğu özel deri bölgelerinin iyi korunması gerekiyor. Sünnet sırasında gereksiz şekilde fazla deri parçası çıkarılan çocuklar ne yazık ki gelecekte erken boşalma ve haz alamama sorunları yaşıyorlar. İşte tam da bu noktada sinir koruyucu estetik sünnet ön plana çıkıyor. Son yıllarda artık biz tüm sünnet ameliyatlarını bu yöntemle yapıyoruz" diye ifade etti.

Sünnette bu yöntemle 1 haftada iyileşme sağlanıyor

Ameliyathane şartlarında hafif bir anestezi altında sinir liflerinin en yoğun olduğu deri bölgesini koruyarak özel bir sünnet yaptıklarını anlatan Dr. Işık, şöyle devam etti:

"Sünnet ameliyatında çocuğa çok ağır bir anestezi verilmiyor. Sadece derin sedasyon uygulanıyor. Sedasyon, sünnet sırasında çocuğun hareketlerinde azalma ve derin bir uyku hali sağlıyor. Sünnet işlemi bittikten sonra hasta, odasında 3-4 saat gözlendikten sonra taburcu ediliyor. Bir hafta içerisinde de genellikle iyileşme sağlanıyor. Aileye estetik sünnet sonrasında evlerinde uygulamaları için sadece krem önerisinde bulunuyoruz" diye konuştu.