Ebeveynlerin corona virüsle ilgili en çok merak ettiği 20 soru

ABD’de bulunan National Institutes of Health’de (NIH) 12 yıl süreyle Alerji ve İmmünoloji konularında çalışmalar ve araştırmalar yapan 29 yıldır da Çocuk Sağlığı, İmmünoloji ve Alerji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, koronavirüs nedeniyle paniğe kapılan ebeveynlerin en çok sorduğu 20 soruyu yanıtladı. Doç. Dr. Antony ebeveynlere, “Korunun ve panik yapmayın” diyerek seslendi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) pandemi ilanıyla küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını, en çok anne ve babaları tedirgin ediyor. Virüsün çoğunlukla 65 yaş üstü insanları etkilediği bilinse de mevsimsel alerji, grip ve nezle ile aynı semptomları gösteren koronavirüs, ebeveynleri paniğe sürüklüyor.









29 yıldır Çocuk Sağlığı, İmmünoloji ve Alerji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, anne ve babaların en çok sorduğu 20 soruyu yanıtladı:





1-Koronavirüs çocukları enfekte eder mi?

Evet Koronavirüs çocukları enfekte eder. Salgınların yaşandığı ülkelerden gelen veriler, koronavirüsün her yaştan insanı etkilediğini göstermektedir.





2- Çocukların koronavirüs nedeniyle hastalık geçirme riski nedir?

Salgın verilerine bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki, koronavirüs çocukları erişkinlere ve özellikle yaşlı kişilere göre daha az enfekte eder.





3- Çocuklar koronavirüs enfeksiyonunu daha hafif mi, daha ağır mı geçirirler?

Çocuklar koronavirüs enfeksiyonunu bütün yaş gruplarına kıyasla daha hafif geçirmektedirler.





4- Hangi rahatsızlıklar, koronavirüs enfeksiyonunu daha ağır hale getirebilir?

Karaciğer, böbrek ve kalp yetmezliği, ağır akciğer rahatsızlığı olan çocuklar ve lösemi, lenfoma gibi kanser hastası olan çocuklarda hem hastalığın kendisi hem de bu hastalıkların tedavisinin neden olduğu bağışıklık sisteminin zayıf düşürecek tedaviler nedeniyle koronavirüs enfeksiyonu daha ağır seyredebilir.





5- Çocuğumun koronavirüs enfeksiyonu olduğunu nasıl anlarım?

Çocuğunuzun düşmeyen ateşi, halsizliği, iştahsızlığı varsa ve solunum yetmezliği çekiyorsa, çocuğunuz koronavirüs semptomları gösteriyor olabilir. Çocuğunuzun koronavirüs enfeksiyonundan şüpheleniyorsanız, bulunduğunuz bölgedeki Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele için tahsis ettiği hastanelere en kısa sürede başvurmanız gerekir.





6-Çocuklar koronavirüsü nereden kapabilirler?

Çocuklar koronavirüsü, koronavirüs ile enfekte olmuş kişilerin hapşırma, aksırma ve öksürük gibi durumlarla dışarıya saçtıkları damlacıklardan ve damlaların düştüğü yüzeylere elleri ile temas edip sonrada ellerini gözlerine, yüzlerine, burunlarına ve ağızlarına temas ettirerek kapabilirler.





7-Çocukları koronavirüs enfeksiyonundan korumak için neler yapılabilir?

Çocukları koronavirüsten korumak için yapılması gerekenler erişkinlerle aynıdır. Hasta ve hasta olma ihtimali olan kişilerden uzak durmak, mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmamak, ellerin sık sık ılık su ve sabunla 20-30 saniye boyunca yıkanması koronavirüsten korunmak için atılacak adımların başında geliyor.





8- Alerji rahatsızlığı olan çocuklarda koronavirüs, özel bir risk teşkil eder mi?

Hayır. Alerji rahatsızlığı olan çocuklarda koronavirüs özel bir risk teşkil etmez. Alerjik çocukların koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için yapacakları genel anlamda herkesin aldığı korunma tedbirleriyle birebir aynıdır.





9-Çocukları koronavirüsten korumak için maske takmalı mıyız?

Hayır. Çocukların maske takmasına gerek yok.





10-Tuzlu su ile gargara ve burun temizliği virüsün bulaşmasına engel olabilir mi?

Tuzlu su ile gargara yapılmasının koronavirüsü engellediğine dair elimizde hiçbir bulgu yoktur.





11-Koronavirüs ile enfekte olan çocuklara nasıl bir tedavi uygulanmaktadır?

Hastalığın şiddetine göre sadece klinik gözlem, vitamin takviyeleri ve koronavirüse karşı etkili olduğu bilinen anti viral ilaçlarla tedavi uygulanmaktadır.





12-Koronavirüs testi isteyen herkese yapılabilir mi?

Hayır. Koronavirüs testi her isteyene yapılamaz. Koronavirüs enfeksiyon şüphesi olan kişilere ve koronavirüs enfeksiyonu olan kişilerle temas etmiş kişilere test yapılmaktadır.





13-Koronavirüs aşı ile önlenebilen bir hastalık mı?

Maalesef şu an elimizde koronavirüs için etkili bir aşı yok ancak aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs aşı çalışmaları olumlu sonuç verdiğinde koronavirüs önlenebilir bir hal alacaktır.





14-Koronavirüs aşısı ve ilaçları ile ilgili çalışmalarda son durum nedir?

Hem aşı hem de virüsü engelleyecek ilaç çalışmaları bir çok merkezde çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. ABD’de üretilen ilk aşının insan testleri yakın zamanda başladı. Olumlu sonuçları yakın zamanda duyacağımıza inanıyorum.





15-Hamile kadınlar koronavirüse yakalanmak için ekstra bir risk taşır mı?

Hayır. Hamile kadınlar koronavirüse yakalanmak için ilave bir risk taşımazlar.





16-Hamile kadınlar koronavirüs ile enfekte olurlarsa daha ağır bir hastalık geçirirler mi?

Hayır geçirmezler. Bugüne kadar elimize geçen veriler hamile kadınların koronavirüs enfeksiyonunu daha ağır geçirmediğini göstermektedir.





17-Hamile kadınların koronavirüsten korunmak için yapacakları nelerdir?

Hamile kadınların koronavirüsten korunmak için alacakları önlemler genel anlamda herkesin aldığı korunma tedbirleriyle birebir aynıdır. Hamile kadınlar için özel bir önlem bulunmamaktadır.





18-Hamilelikte yakalanılan koronavirüs enfeksiyonu hamileliğin devamı için bir risk oluşturur mu? Bebeğin sağlığını olumsuz etkiler mi?

Hayır oluşturmaz. Bugüne kadar bildirilen vakalarda hamile kadınların enfeksiyonu kapma durumunda hamileliğin devamında bir sorun yaratmadığı ve bebeği olumsuz etkilemediği gözlemlenmiştir. Ancak herkes gibi hamile kadınların da koronavirüse karşı çok dikkat etmesi ve kendilerini çok iyi korumaları gerekmektedir.





19-Koronavirüs ile enfekte olmuş hamile kadın, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında bebeğine koronavirüs bulaştırabilir mi?

Bugüne kadar bildirilen vakalarda hamile kadınların amniyotik sıvıyla bebeklerini enfekte edemedikleri görülmüştür. Ayrıca doğum sırasında veya anne sütü ile koronavirüsün bulaşmadığı bilinmektedir.





20-Koronavirüs emziren anneler için risk teşkil eder mi?

Hayır. Koronavirüs emziren anneler için risk teşkil etmez, ama emziren annelerin her zaman olduğu gibi hem kendini hem de bebeğini koruması için toplumdan ve kalabalıklardan izole edilmesi, sık sık su ve sabunla el yıkayıp tüm korunma önlemlerine harfiyen uyması gerekmektedir.





Korunun ve panik yapmayın

Son olarak; elimizdeki bulgulara göre çocuklar koronavirüs için riskli bir grubu teşkil etmiyorlar ve hatta erişkinlere kıyasla hastalığa cok daha hafif atlatiyorlar. Hasta olan çocuklar kayıtlara geçti ancak hemen hepsinin iyileştiği bilgisi mevcut. Ebeveynler panik yapmamalı ancak kendileri, aileleri ve toplum sağlığı için korunmayı asla ve asla ihmal etmemeliler.



