Ebeveynlerin korkulu rüyası: Ergenlik
Bir yetişkin olarak rollerimize ebeveynliği de dâhil etmeye karar verdiğimiz andan itibaren pek çok sorumlulukla karşı karşıya kalıyoruz. Kabul etmek gerekirse çocuk yetiştirmek çok büyük bir emek istiyor. Her gelişim aşaması beraberinde baş edilmesi gereken birtakım sorunları da getiriyor. Acıktı, doydu, yürüdü, konuştu, okula başladı, arkadaş edindi derken yıllar geçiyor. Uzman Psikolojik Danışman Didem Sürgen konu hakkında bilgiler verdi.
25 Haziran 2021, Cuma 10:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
GÖZÜMÜZDE HİÇ BÜYÜMEZLER
Bizim gözümüzde hâlâ minicik, anne babasına hayran olan çocuğumuz ergenlik denilen, her ebeveynin içten içe korktuğu o meşhur döneme giriş yapıyor. Ergenlik anne babanın idealleştirildiği dönemden çıkıp onların aslında normal insanlar olarak görülmeye başlandığı dönemdir. Anne babaların hataları bu dönemde ergen tarafından fark edilmeye başlanır. Bu durum ergenlerin dış dünyaya açılmalarını sağlar. Ergenlik; sınırları zorlamak, bilinmeyenin peşine takılmak, heyecan veren işler peşinde koşmak demek oluyor çoğu zaman. Bu dönemde ergenler orijinal olanı arama eğiliminde olabilirler. Bu nedenle bazen riskleri göz ardı ederek kendilerini daha iyi hissetme derdine düşebilirler. Hayran olunan, her şeyi bilen anne baba bir anda yerin dibinde bulur kendini. Çocuklarının hayatlarındaki başrollerini, onların arkadaşlarına kaptırırlar ne ara olduğunu anlamadan...
HERKESIN KAFASI KARIŞABİLİR
Ebeveynler, ergen çocuklarının tavırları karşısında kontrolleri ellerinde tutarlarsa her şeyin yoluna gireceği yanılgısına kapılabilirler. Ergen çocuğunuz hakkında her şeyi biliyor olmayı istemek ve bu şekilde kontrolü elinizde tutmak kendinizi güvende hissetmenize yardımcı olsa da çocuğunuzla olan ilişkinizin çıkmaza girmesine neden olabilir. Ergenlik döneminin herkes açısından güvenli geçmesini sağlayacak en önemli yöntem iletişim yollarını açık tutmak olacaktır. Size güvendiği taktirde açılıp anlatmaya başlayacaktır. Kabul edilmek, anlaşılmak ve sizin tarafınızdan koşulsuzca dinlenebilmek en büyük ihtiyaçları, ebeveyn olarak bu alanların en çok hangisinin sizi zorladığına kulak vermeye var mısınız?