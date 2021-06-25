Ebeveynlerin korkulu rüyası: Ergenlik

GÖZÜMÜZDE HİÇ BÜYÜMEZLER

Bizim gözümüzde hâlâ minicik, anne babasına hayran olan çocuğumuz ergenlik denilen, her ebeveynin içten içe korktuğu o meşhur döneme giriş yapıyor. Ergenlik anne babanın idealleştirildiği dönemden çıkıp onların aslında normal insanlar olarak görülmeye başlandığı dönemdir. Anne babaların hataları bu dönemde ergen tarafından fark edilmeye başlanır. Bu durum ergenlerin dış dünyaya açılmalarını sağlar. Ergenlik; sınırları zorlamak, bilinmeyenin peşine takılmak, heyecan veren işler peşinde koşmak demek oluyor çoğu zaman. Bu dönemde ergenler orijinal olanı arama eğiliminde olabilirler. Bu nedenle bazen riskleri göz ardı ederek kendilerini daha iyi hissetme derdine düşebilirler. Hayran olunan, her şeyi bilen anne baba bir anda yerin dibinde bulur kendini. Çocuklarının hayatlarındaki başrollerini, onların arkadaşlarına kaptırırlar ne ara olduğunu anlamadan...

HERKESIN KAFASI KARIŞABİLİR

Ebeveynler, ergen çocuklarının tavırları karşısında kontrolleri ellerinde tutarlarsa her şeyin yoluna gireceği yanılgısına kapılabilirler. Ergen çocuğunuz hakkında her şeyi biliyor olmayı istemek ve bu şekilde kontrolü elinizde tutmak kendinizi güvende hissetmenize yardımcı olsa da çocuğunuzla olan ilişkinizin çıkmaza girmesine neden olabilir. Ergenlik döneminin herkes açısından güvenli geçmesini sağlayacak en önemli yöntem iletişim yollarını açık tutmak olacaktır. Size güvendiği taktirde açılıp anlatmaya başlayacaktır. Kabul edilmek, anlaşılmak ve sizin tarafınızdan koşulsuzca dinlenebilmek en büyük ihtiyaçları, ebeveyn olarak bu alanların en çok hangisinin sizi zorladığına kulak vermeye var mısınız?