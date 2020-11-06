Ebeveynleri tedirgin eden çocuk davranışları

Bebeklerin büyüme yolunda her geçen gün yeni alışkanlıklar ortaya çıkabilir. Özellikle bebeklerin en büyük adımlarından olan yürüme ve konuşma öncesi ve sonrasında ortaya çıkan bazı alışkanlıklar ebeveynleri tedirgin eder. Aslında endişelenecek bir durum değildir sadece kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bilinçsizce başlayan bazı bebek hareketleri zaman içinde bir rutine dönüşebilir.

Neden kafa vuruyor?

Bebeklerin yatak başlıklarına veya duvara kafasıyla vurması oldukça yaygın bir harekettir. 18 – 24 ay arasın başlayan ve çok sık görülen bu durum birkaç ay, hatta yıllar sürebilir, ancak çoğu çocuk bunu uzun süre yapabilir. Çocuğunuzun kafasını çarpmadığı zamanlarda ona fazla ilgi gösterin. Kafasını vurduğu zaman üzerine fazla gitmeyin. Bebeğiniz kafasını vurduğu zaman aşırı ilgi gösterdiğinizde bu durumu pekiştirebilir ve çocuğunuzun daha fazla sağa sola kafa atmasına neden olabilirsiniz.

Baş parmak emme

Bebekler anne karnındayken parmak emmeye başlıyor. Yenidoğan bebekler başparmaklarını emerek kendilerini rahatlatmaya çalışır. İlk zamanlarda bu durum herkese çok sevimli gelse de bebek büyüdükçe itici gelmeye başlayacaktır. Bu sürecin uzaması anne babaları tedirgin etmeye başlar. Yürümeye başlayan bebeğiniz parmağını emmeye devam ediyorsa bilin ki zorluklara uyum sağlamaya çalışıyor.

Amerikan Diş hekimleri Birliği, çoğu çocuğun kalıcı dişleri çıkmaya başlayana kadar dişlerinin veya çenelerinin hizalamasına zarar vermeden güvenli bir şekilde parmaklarını emebileceğini söylüyor.

Burun karıştırma

Ebeveynler için en tedirgin edici ve rahatsız edici davranışların başında çocuklarının burnunu karıştırması yer alıyor. Muhtemelen meraktan ötürü başlayan burun karıştırma eylemi zaman içinde stresi azaltan bir harekete dönüşebilir. Bebeğiniz büyüdükçe burnunu karıştırmayı bırakacaktır. Ancak bebeğiniz uzun süre burnunu karıştırmaya devam ederse bir doktora danışmakta fayda var.

Tırnak yeme

Yürümeye başlayan tüm bebeklerde tipik kötü alışkanlıklar arasında tırnak yeme vardır. Bu muhtemelen yetişkinliğe kadar devam etme olasılığı en yüksek olan alışkanlıktır. Biraz stresle baş etmenin nispeten zararsız bir yolu veya daha büyük endişelerin bir işareti olabilir.

Merak, can sıkıntısı, stres atma, alışkanlık ya da taklit. Tırnak yeme, parmak emme, burun çekme, saç bükme veya çekiştirme ve diş gıcırdatma gibi sözde "sinirsel alışkanlıklar" arasında en yaygın olanıdır.

Muhtemelen, çocuğunuz sonunda kendi kendine duracaktır, ancak tırnak yeme alışkanlığı daha uzun sürerse ya da dayanamayacağınız bir alışkanlıksa, bırakmasına yardımcı olmanın basit yolları vardır. Bebeğinize bu yüzden ceza vermeyin. Evde çocuğunuzun endişelenmesine neden olabilecek eşya veya oyuncakları kaldırın. Genel olarak, çocuğunuz kendine zarar vermediği ve aşırı stresli görünmediği sürece, en iyi seçeneğiniz tırnaklarını düzgün bir şekilde kesmektir.





İlgili Haberler Her yıl 500 çocuk karaciğer bağışı bekliyor



