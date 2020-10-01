Ebevynlerin mutlaka bilmesi gereken 6 önemli bilgi

Tepkileriniz beyin gelişimine katkı sağlıyor

Bebek beyni, gelişimin sürecinde anne-babanın tepkilerini kullanacak şekilde oluşmuştur. Uzmanlar, ebeveynlerin bebeğin ihtiyaçlarına derhal cevap vererek beyin gelişimini destekleyebileceklerini savunuyor.

Komik sesler ve yüz ifadesi onlar için önemli

Bebekler anne-babalarının yüz ifadelerini taklit ederken, bu onların duygu oluşumuna da katkı sağlar. "Bebek konuşması" ise müzikalitesiyle bebeklerin kelimeleri kavramasını kolaylaştırır.

Bebek beyni çok hızlı gelişir

İnsan beyni doğumdan sonra hızla büyür. Bir yaşında yetişkin beyin ölçüsünün %60'ına ulaşır. Anaokulu vakti geldiğinde, beyin tam ölçüsüne ulaşmıştır. Ancak beyin gelişimi 20'li yaşların ortasına dek sürer.

Bebek beyinlerinde gerçeklik algısı daha yaygın

Bebek beyinlerinde yetişkin beyinlerine oranla çok daha fazla nöronal bağlantı vardır. Aynı zamanda bebek beyinlerindeki kısıtlayıcı sinir taşıyıcısı sayısı da düşüktür. Sonuç olarak, bebeklerin gerçeklik algısı, yetişkinlere göre çok daha dağınıktır.

Bebek konuşması öğrenmeye işaret ediyor

Bebekler anlık olarak odaklanırlar ve odaklandıklarında, dikkat çekmek için ses çıkarırlar. Yetişkinlere ses vasıtasıyla verilen işaretler, öğrenmeye hazır olduklarını gösterir.

Yoksa işitme kaybı mı var?

Bebekler genellikle zor duyarlar. Araştırmalar, bebeklerin sesleri yetişkinler kadar rahat ayıramadığını göstermiştir. Bu nedenle, sürekli açık olan televizyon ya da radyo, bebeğin duyma kabiliyetini etkileyebilir.





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