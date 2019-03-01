Eboue hayatının imzasını atıyor!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Emmanuel Eboue, eşi Aurelie Bertrand'dan boşandıktan sonra yaşadığı sefaletle gündeme gelmişti

Futbol kariyeri boyunca yaptığı tüm sözleşmelerle eski eşinin ilgilenmesinden dolayı tüm mal varlığını yitiren 35 yaşındaki eski futbolcu vergi memurlarından köşe bucak kaçtığını itiraf etmişti. Bir ara intihar etmeyi bile düşündüğünü söyleyerek herkesi şoke eden Fildişili yıldız hakkında kendi ülkesinden gündem yaratacak bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Soir Info gazetesinin edindiği bilgilere göre yaşadığı psikolojik çöküntü sonrası yeniden hayata dönen Eboue, sürpriz bir karar aldı.

Haberde Cim Bom'un eski yıldızının yarın Abidjan şehrindeki bir otelde düzenlenecek nikah töreniyle yeniden dünya evine gireceği belirtildi.

Eboue'nin evleneceği kişininse çocukluk aşkı olduğu ifade edildi.