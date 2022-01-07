Kadın voleybolunda İtalya Kupası finalinde Ebrar Karakurt'un forma giydiği Igor Gorgonzola Novara ile Paolo Egonu'nun takımı Imoco Volley Conegliano karşı karşıya geldi. Toplam 133 dakika süren final maçına daha iyi başlayan taraf Igor Gorgonzola Novara oldu. İlk iki seti 25-19'luk skorlarla alan Ebrar'ın takımı, 2-0 öne geçti.

3. sette toparlanan Egonu ve arkadaşları, seti 25-21 kazandı. 4. seti de 25-22'lik skorla kazanan Imoco Volley Conegliano, maçı final setine götürdü.

Final setinde rakibine 15-13'lük üstünlük sağlayan Imoco Volley Conegliano, İtalya Kupası'nı kazanan taraf oldu.

EBRAR VE EGONU'NUN DÜELLOSU MAÇA DAMGA VURDU

Imoco'da Paolo Egonu, 26 sayıyla final maçının MVP'si seçildi. Igor'da ise 23 sayı bulan Ebrar Karakurt, takımının en skorer oyuncusu oldu. Ebrar ve Egonu'nun üst düzey performanslarından övgüyle bahsedildi.



