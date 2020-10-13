Ebru Bayar: Yuvamı Tuğçe Tayfur yıktı

Bu iddianın ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan Tuğçe Tayfur, Bayar’la sadece arkadaş olduklarını söyledi. Ancak Bayar’ın boşanma sürecinde olduğu eşi Ebru Bayar önceki gün Bircan Bali ve Seren Serengil’in sunduğu “Söylemezsem Olmaz” adlı TV programına katılarak iddiaların doğru olduğunu öne sürdü ve “Yuvamı Tuğçe Tayfur yıktı” dedi.

Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur’un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten Ebru Bayar, Tolga Bayar’ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü. Tolga Bayar’ın Tuğçe Tayfur’la Maslak’ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia eden Ebru Bayar, kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını ileri sürdü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, şunları söyledi:

Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım. He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi.



