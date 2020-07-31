Ebru Gündeş kaşları için 7 bin TL ödüyor

Türk sanat dünyasının en önemli isimlerinden Ebru Gündeş'in kaşları için servet ödediği ortaya çıktı. Bebek'te dükkanı olan kaş tasarımcısı Belkıs Savsin'i düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirten Gündeş'in ödediği fiyat tam 7 bin TL.

Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncunun da kaş tasarımını yapan Belkıs Savsin'i ayda 3 kez yalısına getirten Gündeş, özel kaş bakımı için bin dolar; yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor.







