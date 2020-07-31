Ebru Gündeş kaşları için 7 bin TL ödüyor
Ünlü isimlerin güzellikleri için ödedikleri paralar herkesi şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Ebru Gündeş. Gündeş'in kaşları için ödediği fiyat tam 7 bin TL.
31 Temmuz 2020, Cuma 10:26 Son Güncelleme:
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Türk sanat dünyasının en önemli isimlerinden Ebru Gündeş'in kaşları için servet ödediği ortaya çıktı. Bebek'te dükkanı olan kaş tasarımcısı Belkıs Savsin'i düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirten Gündeş'in ödediği fiyat tam 7 bin TL.
Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncunun da kaş tasarımını yapan Belkıs Savsin'i ayda 3 kez yalısına getirten Gündeş, özel kaş bakımı için bin dolar; yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor.
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