Ebru Gündeş, makyajsız fotoğrafını paylaştı

Şimdilerde 'O Ses Türkiye' ile ekranlara dönmeye hazırlanan şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından takipçileriyle makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımına "Bazen..." notunu düşen bir çocuk annesi ünlü ismin fotoğrafına; takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

KARŞILIKLI OYNADILAR

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bir düğünde sahne alan Ebru Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etmişti. Antep çiftetellisiyle dans edip göbek atan ikilinin o anları kameralara yansımıştı.