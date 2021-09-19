Ebru Gündeş, makyajsız fotoğrafını paylaştı
Instagram hesabında 6,7 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, takipçileriyle yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim, bu kez makyajsız haliyle kameraların karşısına geçti.
19 Eylül 2021, Pazar 09:14 Son Güncelleme:
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Şimdilerde 'O Ses Türkiye' ile ekranlara dönmeye hazırlanan şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından takipçileriyle makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımına "Bazen..." notunu düşen bir çocuk annesi ünlü ismin fotoğrafına; takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.
KARŞILIKLI OYNADILAR
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bir düğünde sahne alan Ebru Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etmişti. Antep çiftetellisiyle dans edip göbek atan ikilinin o anları kameralara yansımıştı.