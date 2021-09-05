Magazin Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı kurt döktü

Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı kurt döktü

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Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı kurt döktü

Uzun zamandır Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli dün akşam bir düğüne katıldı. Düğünde sahne alan Ebru Gündeş konuklara eğlenceli anlar yaşattı.

05 Eylül 2021, Pazar 12:59 Son Güncelleme:
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Dün akşam bir düğünde sahneye çıkan Ebru Gündeş, Meryem Uzerli ile karşılıklı göbek attı. Hem dans edip hem de şarkı söyleyen Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etti. Antep çiftetellisiyle dans edip göbek atan ikilinin o anları kameralara yansıdı.


Gündeş ve Uzerli’nin görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.


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