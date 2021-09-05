Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı kurt döktü

Dün akşam bir düğünde sahneye çıkan Ebru Gündeş, Meryem Uzerli ile karşılıklı göbek attı. Hem dans edip hem de şarkı söyleyen Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etti. Antep çiftetellisiyle dans edip göbek atan ikilinin o anları kameralara yansıdı.





Gündeş ve Uzerli’nin görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.







