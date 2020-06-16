Acun Ilıcalı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın 'O Ses Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. Seda Sayan'ın yerine gelecek isim merak konusuydu. O isim netlik kazandı! Seda Sayan'ın yerine yeni sezonda jüri koltuğuna Ebru Gündeş oturacak.

Ebru Gündeş 3 yıl önce de O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış ve bir şampiyon çıkarmıştı.

Ebru Gündeş'e rekor ücret

Geçtiğimiz günlerde 700 bin TL'lik kol saati ile gündeme gelen Ebru Gündeş, O Ses Türkiye jüriliğinde kaldığı yerden devam edecek. Gündeş'in, ayda 720 bin TL kazanacağı konuşuluyor! Ünlü sanatçı, üç yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye’ye dönüyor. Çekimlerden haftalık 180 bin TL ücret alacağı iddia edildi.







