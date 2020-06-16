Ebru Gündeş'in alacağı ücret dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye jürisinde yeni sezonda değişikliğe gidileceğini açıklamasının ardından yeni jürinin kim olacağı merak ediliyordu. Yeni sezonda jüri koltuğuna Ebru Gündeş'in oturacağı netlik kazandı.
16 Haziran 2020, Salı 22:14 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın 'O Ses Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. Seda Sayan'ın yerine gelecek isim merak konusuydu. O isim netlik kazandı! Seda Sayan'ın yerine yeni sezonda jüri koltuğuna Ebru Gündeş oturacak.
Ebru Gündeş 3 yıl önce de O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış ve bir şampiyon çıkarmıştı.
Ebru Gündeş'e rekor ücret
Geçtiğimiz günlerde 700 bin TL'lik kol saati ile gündeme gelen Ebru Gündeş, O Ses Türkiye jüriliğinde kaldığı yerden devam edecek. Gündeş'in, ayda 720 bin TL kazanacağı konuşuluyor! Ünlü sanatçı, üç yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye’ye dönüyor. Çekimlerden haftalık 180 bin TL ücret alacağı iddia edildi.