Verdiği konserlerle sık sık hayranlarıyla buluşan Ebru Gündeş, Sevgililer Günü’ne özel Ankara’da sahneye çıkacak. 15 Şubat’ta konser verecek olan şarkıcıyı izlemenin bedeli 4 kişi 25 bin liraymış. Fiyatların dudak uçuklatmasına rağmen masaların şimdiden tükendiği geceden Gündeş, 450 bin lira kazanacakmış.

Geceye özel hazırladığı repertuvarında birbirinden romantik aşk şarkılarına yer veren ünlü şarkıcı, bu şarkılarla konuklarına müzik şöleni sunacakmış. Konser öncesinde ise Gündeş, kızı Alara’yla kar tatili yapacak. Ünlü şarkıcı okulların tatil olmasını fırsat bilerek kızıyla Kartalkaya’ya gidecek.

Tatile çıkıyorlar

Oynadıkları sinema filminin çekimlerinde aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger, tatil hazırlığı yapıyor. İki aydır birlikte olan çift, İsviçre Alpler’e gidecek. Yakında filmleri vizyona girecek olan iki ünlü isim, promosyon çalışmaları öncesinde kısa bir tatil yapacak.