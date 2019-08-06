Ebru Polat çirkin mesajı ifşa etti!

Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat, son olarak Instagram'da sürat teknesinde bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, isim vermeden kendisine gelen çirkin bir mesajı ise ifşa etti.

Bu tarz mesajlar gelmeye devam ederse isim de paylaşacağını vurgulayan Ebru Polat'a gelen mesajda, "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" yazıyordu.

'HADLERİNİ BİLSİNLER'

Ebru Polat, "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bir daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım. Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.