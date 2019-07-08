Ebru Polat: Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur?

Ebru Polat, konserine 'Hazmedemeyenlere soda' şarkısıyla başladı. 'Hava çok sıcak', 'Madam' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Polat, sahnede sergilediği dansları ve şovlarıyla adında söz ettirdi.

Giydiği mini kıyafetiyle dikkat çeken Polat, "Altımda tayt var, sıkıntı yok eteğim uçabilir. Zaten önde de kızlar var hiç zarar gelmez. Yerim de rahat, mis gibi. Eteğim kalksa ne olur, uçsa ne olur? Ama altıma yemin ediyorum tayt giydim. Tahmin ediyordum tepede olacağımı" dedi.

Daha sonra sevenleriyle dertleşen Polat, ''Ben kime iyilik yaptıysam sırtımdan bıçaklandım'' diye konuştu.