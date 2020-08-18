Ebru Polat kendini ödüllendirdi
Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Ebru Polat, mayokini giyerek verdiği pozla çok konuşulmuştu. Polat şimdi de kendine aldığı tektaş ile gündeme geldi.
18 Ağustos 2020, Salı 21:22 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmuştu.
Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlülerden olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde de estetisyen olduğunu duyurmuştu.
Ve şimdi de sanatçı, kendisine 500 bin lira değerinde tektaş aldı. Yüzüğüyle poz veren Polat, “Kozmetik ürünlerimin satışı çok iyi gidiyor, kendimi ödüllendirdim” dedi.
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