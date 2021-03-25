Ebru Polat koltuk değneğiyle görüntülendi

Evde talihsiz bir kaza yaşadığını ve ayak bileğindeki bağ dokularının yırtıldığını söyleyen Ebru Polat “Evde yürürken ayağım takıldı, merdivenden düştüm. Ayak bağ dokum yırtılmış üçüncü dereceden" dedi.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, "Tedavi oldum. Şimdilik kötü bir şey yok. Doktorlar iyi olduğumu ve iyileşeceğimi söylediler” ifadelerini kullandı.



