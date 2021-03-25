Ebru Polat koltuk değneğiyle görüntülendi
Ebru Polat’a nazar değdi... 37 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Tolgahan Yıldız’la katıldığı törende koltuk değneğiyle objektiflere takıldı.
25 Mart 2021, Perşembe 10:25 Son Güncelleme:
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Evde talihsiz bir kaza yaşadığını ve ayak bileğindeki bağ dokularının yırtıldığını söyleyen Ebru Polat “Evde yürürken ayağım takıldı, merdivenden düştüm. Ayak bağ dokum yırtılmış üçüncü dereceden" dedi.
Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, "Tedavi oldum. Şimdilik kötü bir şey yok. Doktorlar iyi olduğumu ve iyileşeceğimi söylediler” ifadelerini kullandı.