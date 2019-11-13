Ebru Polat: Konu kapansın

Ebru Polat’a usta oyuncunun “Böyle bir şey mümkün değil. Ebru Hanım saçmalamış” açıklaması soruldu.

'Artık konuşmak doğru olmaz'

Şarkıcı bunun üzerine “Kadir Bey böyle bir durum olmadığını söyledi. Artık bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Konu kapansın” dedi.

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