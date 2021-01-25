Magazin Ebru Polat: Maalesef siz edepsizsiniz

Ebru Polat: Maalesef siz edepsizsiniz

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Ebru Polat: Maalesef siz edepsizsiniz

İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat dekolteli pozuyla kendi markasının ürünlerini tanıttı. Dekoltesiyle ilgili bir kadın takipçiden gelen yorumu gören Polat, "Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" sözleriyle yanıt verdi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 12:26 Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat yine gündemde. Kendi markasının sık sık reklamını yapan Ebru Polat yeni ürünlerini dekolteli pozuyla tanıtınca olay oldu. Kadın takipçisinin dekoltesine yaptığı yorumu gören Polat çok kızdı. Kadın takipçisi Polat'a "Bu kadın artık o kadar çıplak ki... Hiçbir dekoltesi dikkat çekici gelmiyor bana. Ortalık malı misali" yorumunda bulundu.

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'Erkeklerden çekiyoruz'

Bu yorumu gören Polat çileden çıktı. Ebru Polat takipçisine "Hemcinsine ne çirkin bir üslup bu yahu! Erkeklerden yeterince çekiyoruz bir de sizin gibi kadının kadına düşmanlığıyla mı uğraşacağız biz. Sevmezsin beğenmezsin o ayrı ama üslup denen bir şey var. Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Polat, bir bankada duran paralarının kaybolduğunu öne sürmüştü. Ünlü şarkıcı, ilgili bankayı etiketleyerek serzenişte bulunmuştu.

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat, Twitter'da yayınladığı mesaj ile bankada duran paralarının buhar olup uçtuğunu iddia etti.

'Acil ulaşın bana'

İlgili bankayı etiketleyerek serzenişte bulunan şarkıcı, "Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti. Konu hakkında Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan Ebru Polat, "Sorunu hallettiler. Çok sevindim" ifadelerini kullandı.

'Ailemden onay çıkmadı'

Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde sevgilisi olduğu düşünülen kişi hakkında "Aramızda çok yaş farkı var, kendisi 26 yaşında. Ailemden onay çıkmadı" demişti.

'Nişanlım'

Ebru Polat, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız'ı basın mensuplarına "Nişanlım" diye tanıtmıştı.

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