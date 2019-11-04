Ebru Polat, Ezhel'in yeni çıkardığı Aya isimli şarkısında dans ettiği videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Daha önce Reynmen'in Ela isimli şarkısıyla yaptığı dansla gündeme gelen Ebru Polat bu sefer de Ezhel'in şarkısında dans etti.

"Bensiz olmaz" dedi ve dans etti

Altın rengi parlak mini bir elbise giyen Ebru Polat, "Bensiz olmaz" diyerek Murda ve Ezhel'in Aya isimli şarkısında dans etti.

Geçen aylarda sosyal medya fenomeni Reynmen'in Ela isimli şarkısında dans eden Ebru Polat, yeni dans videosunu sadece Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı. Takipçilerinin dans videosunu ana sayfada paylaşması ısrarı üzerine paylaşım yapan Ebru Polat, "Hiç ısrar etmeyin bunu asla ana sayfaya koymayacağım. Uğraşamam vallahi kimseyle her yerde kendimi görmek istemiyorum şu an. Kendi sevenlerim görsün yeter." dedi.

Ancak gelen eleştiriler üzerine videoyu "Normalde paylaşmayacaktım ama zaten bütün sayfalar paylaşmış bir bende yok anasayfada" diyerek yayınlayıp bir açıklama yaptı.

"Sadece hiperaktifim"

Ebru Polat paylaştığı videodan sonra gelen eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı.

“Dans etmemi eleştirenler...

Bana işi gücü yok demeyin; 5 şirketim ve konserlerim var. Eğitimi yok demeyin; hukuk fakültesi ve psikoloji yüksek lisans diplomam var. Yani her şey var.

Sadece hiperaktifim o kadar. Sıkılmamam için, daima hareket halinde olmam gerekiyor.

Ve en az sizler kadar özgür hareket etmek istiyorum. Siz yapınca bir şey olmuyor, biz yapınca tukaka..

Ayrıca dans etmeyi beceremesem de seviyorum.”





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