Magazin Ebru Polat üzücü haberi bu fotoğrafla duyurdu

Ebru Polat üzücü haberi bu fotoğrafla duyurdu

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Ebru Polat üzücü haberi bu fotoğrafla duyurdu

Tolgahan Yıldız, sevgilisi Ebru Polat'ın sakatlanan ayağına önce masaj yaptı, sonra öpücük kondurdu. Ünlü şarkıcı, bu görüntüyü eleştirilere yanıt verdi.

27 Şubat 2021, Cumartesi 21:39 Son Güncelleme:
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Ebru Polat, "Doktorumun dediğine göre 3-4 hafta sıkıntı yaşarmışım. Bunu elimden geldiği kadar hızlandırmam gerekiyor. Bir haftaya çekmem lazım, çekerim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tolgahan Yıldız, yaşadığı talihsiz kaza sonrası evinde istirahat eden sevgilisi Ebru Polat'ın ayağına masaj yaptıktan sonra öpücük kondurdu

Instagram hesabından paylaşım yapan Polat, "Düştüm ve bilek bağ dokum yırtıldı. Senden daha çok seni düşünen ve hastayken ayağını öpen sevgilileri görebilir miyiz?" notunu yazdı.

Sosyal medyada çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajı gelen Ebru Polat, sevgilisinin ayağını öpmesini eleştirenlere ise sert çıktı.

Ünlü şarkıcı, "Bazen çok saçmalıyorsunuz. Birbirinizi sevin. Tolgahan hastalanırsa ben de onun ayağını öperim" ifadelerini kullandı.


https://www.instagram.com/p/CLy3XdoJ9CD/?utm_source=ig_web_copy_link


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