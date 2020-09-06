Magazin Ebru Polat'ın Demet Akalın açıklaması olay oldu!

Ebru Polat'ın Demet Akalın açıklaması olay oldu!

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Ebru Polat'ın Demet Akalın açıklaması olay oldu!

Şarkıcı Ebru Polat yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu. Kızına özel öğretmen tuttuğu için eleştirilen Demet Akalın'ı savunan Polat, "Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük ne var bunda" deyince eleştiri oklarının hedefi oldu.

06 Eylül 2020, Pazar 13:49 Son Güncelleme:
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Demet Akalın, kızı Hira'nın eğitimi için özel öğretmen tuttuğunu açıklayınca tepkilerin odağı oldu. Akalın'a yapılan eleştiriler hakkında konuşmak isteyen Ebru Polat, ise özel öğretmen çıkışından dolayı hedef haline geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Akalın'ı eleştirenlere yanıt veren Polat, "Herkes özel öğretmenle büyüyor. Bu kadar abartılacak ne var? Benim dördüncü sınıftan üniversiteye kadar özel öğretmenim vardı. Ne var yani bunda? Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük" dedi.

'Herkes değil, parası olan okudu'

Şarkıcının bu sözlerine tepkiler gecikmedi. Polat için "Hepimiz derken? Kim özel öğretmenle büyüdü ki?" ve "Herkes değil, parası olan okudu" yorumları yapıldı.


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