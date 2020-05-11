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Magazin Ebru Polat’tan dikkat çeken paylaşım

Ebru Polat’tan dikkat çeken paylaşım

Magazin

Ebru Polat’tan dikkat çeken paylaşım

Ebru Polat, "Meğer özel hayat çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım" ifadeleriyle gündem olan Ebru Polat'tan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 23:34 Son Güncelleme:
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Türkiye'de corona virüs (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle günlerdir evinden dışarı çıkmayan Ebru Polat, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayı ihmal etmiyor. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Polat'tan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Leş bir reklam stratejisi daha... yatacak yeri yok bazılarının.” diyen Ebru Polat'ın kimi kastettiği merak konusu oldu.


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