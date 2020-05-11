Ebru Polat’tan dikkat çeken paylaşım

Türkiye'de corona virüs (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle günlerdir evinden dışarı çıkmayan Ebru Polat, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayı ihmal etmiyor. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Polat'tan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

”Leş bir reklam stratejisi daha... yatacak yeri yok bazılarının.” diyen Ebru Polat'ın kimi kastettiği merak konusu oldu.







