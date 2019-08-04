'Vatanım Sensin' dizisinde tanışıp 2.5 yıl aşk yaşayan Kubilay Aka (24) ve Miray Daner (20) dört gün önce ilişkilerini bitirmişti.

Kubilay Aka ''Başka bir göze bakmadım. İhanet söz konusu olamaz'' açıklamasını yapsa da oyuncu Hilal Altınbilek ile önce Arnavutköy'de ardından Emirgan'da bir kulüpte görülmüştü.

Miray Daner'e, Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek'e ait fotoğrafların ise Instagram DM'den geldiği konuşuluyor.

"O MESAJI HİLAL ATMIŞTIR"

Şarkıcı Ebru Polat da bu denklem üzerine bir iddiada bulundu: ''O mesajı Miray'a, Hilal atmıştır. Çocuk ayrılmaya cesaret edememiştir. Hilal de, Miray'ın gururlu bir kız olduğunu öğrenmiştir. Ayrılacağını tahmin etmiştir.''

ÖNCE BEĞENDİ SONRA AYIRDI

Bu arada Hilal Altınbilek'in, çiftin geçen ekimde sosyal medyada paylaştığı aşk karesini beğendiği ortaya çıktı.

Miray Daner'in hayranları şu yorumu yaptı: ''Önce beğendi, sonra da ayırdı. Bu mutlulukta gözü vardı.''