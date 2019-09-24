Ebru Polat’tan ilginç tweet

İstanbul’da saat 11:01 sıralarında bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Etkili bir şekilde hissedilen deprem sonra binlerce tweet atıldı

Bu tweet’lerden en ilginç olanı Ebru Polat’ındı. “Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi. Sabah deprem oldu.” Diyerek gözlerinin fotoğrafını paylaştı.

Polat, doğa olayları olmadan önce etkilendiğini ve bu sayede gerçekleşecek afetleri önceden bildiğini söyledi.

Gelen yorumlardan bazı şöyle:

Bundan sonra her gece gözlerinin fotoğrafını paylaş. Tedbirimizi alalım.

Benim de dün çok uykum vardı baktım sabah deprem olmuş.

Fay hattı gözlerden geçiyor demek ki

Göz temizliğine dikkat ederseniz böyle şeyler yaşamazsınız.



