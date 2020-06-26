AFAD'ın bilgilerine göre; sabah saat 10.36'da merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şarkıcı Ebru Polat, çevre illerde de hissedilen depreme, tatilini sürdürdüğü İzmir Seferihisar'da yakalandı.

O anlarda Instagram'da paylaşmak için video çeken Ebru Polat'ın, sarsıntıları hissettiğindeki korku ve panik ses tonuna yansıdı.

İşte o anlar:





"Doğa olayları beni çok etkiliyor"

Ebru Polat, İstanbul'da daha önce meydana gelen deprem sonrası gözlerinin fotoğrafını çekerek sosyal medyadna paylaşmıştı. Polat, “Doğa olayları beni çok etkiliyor. Dün gece gözlerim bu haldeydi. Sabah deprem oldu” diyerek herkesi şaşırtmıştı.



