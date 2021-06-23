Magazin Ebru Şahin dönem dizisi ile ekrana dönüyor

Ebru Şahin dönem dizisi ile ekrana dönüyor

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Ebru Şahin dönem dizisi ile ekrana dönüyor

Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin'in yeni dizisi belli oldu. Ebru Şahin, Bozdağ Film tarafından çekilecek Destan dizisinde başrolde yer alacak.

23 Haziran 2021, Çarşamba 22:31 Son Güncelleme:
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Ebru Şahin, önümüzdeki sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ve Bozdağ Film tarafından çekilecek Destan dizisinde başrolde yer alacak.

EBRU ŞAHİN, DÖNEM DİZİSİNDE

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi güçlü dizilerin yapımcısı olan Bozdağ Film’in yeni tarihi dizisinde bu sefer Ebru Şahin’i çok farklı bir karakterde izleyeceğiz. 

Adı ilk önce Akkız Destanı olarak açıklanan, daha sonra Destan olarak değiştirilen dizi Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden önceki 9. yüzyılda geçen hikayede bir genç kız ile bir hanın oğlunun aşkını anlatacak.

Temmuz ayı sonunda çekimlerine başlanacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Ayşe Ferda Yılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alacak.

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