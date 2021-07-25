Ebru Şahin kendini mi ihaber etti?

Yarım saat sonra “Abi orada Ebru ve Cedi var, bir fotoğraf atsana bize” diye bir mesaj geldi. Küçük bir araştırmadan sonra basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin’in 60 metre ötede tül perdelerle çevrili locada olduklarını keşfettim. Sarmaş dolaş oturuyorlardı. Fotoğraflarını çekerken bir güvenlik görevlisi önüme dikildi. Ben de oradan uzaklaştım. Mesaja baktığımda bir Ebru Şahin fan hesabından geldiğini fark ettim.

NEDEN SAKLANIYORLAR?

Güvenlik görevlisi ve Ebru’nun menajeri üç kez yanıma gelip kibarca “Eğer video veya fotoğraf çektiysen lütfen yayınlama. Kritik bir dönem, onların burada olduğu bilinmemeli” dedi. 2 bin kişinin bulunduğu plajda bana 60 metre ötedeki Ebru Şahin ile Cedi Osman’ı ben fark etmemişken bu hesabın sahibi onların orada olduğunu acaba nasıl öğrendi? 32 yıllık meslek hayatımda ünlülerin sevgilileriyle fotoğraflarının çekilmesi için kendilerini ihbar ettiğine çok şahit oldum. Acaba bunu da Ebru Şahin fan hesabından bana kendini mi ihbar etti diye düşünmeden edemiyorum.







