Hercai adlı dizide Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, 'Köy Okulları Yardım Projesi' aracılığı ile çocuklara bot ve mont gönderdi. Sanatçının bu davranışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gönüllere taht kurdu

Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yerini alan Ebru Şahin, meslektaşlarına örnek olacak bu hareketiyle gönüllere taht kurdu.

- Ne güzelmiş maddeye tapmadan, parayı yalnızca mutlu olmak için değil mutlu etmek için kullanmak ve bunca miniğin saf sevgisini kazanmak.

- Bu kadar kısa zamanda bu kadar yardım ve iyilik... Çok güzel örneksin.

- Ne güzel kalbin var.

- Ne kadar güzel kalpli bir insansın sen. İyi ki tanıdık seni iyi ki varsın. Gönlü güzel yüzü güzel kız.

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