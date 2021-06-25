Bir yıldır aşk yaşayan Cedi Osman ve Ebru Şahin önceki gün Etiler’de görüntülendi. Şahin “Güzel bir tatil yaptık. Şimdi yeni bir projem var. Cedi de olimpiyatlara hazırlanıyor” dedi. Geçtiğimiz günlerde ailelerin tanıştığı yönündeki haberler için Ebru Şahin “Ailelerimiz yeni tanışmıyor uzun zamandır görüşüyoruz” açıklamasını yaptı. “Evlilik yakın mı?” sorusunu ise “Henüz teklif gelmedi ama şu an öyle bir düşüncemiz yok” sözleriyle yanıtladı.