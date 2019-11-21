Sevilen dizi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyada son yaptığı paylaşımıyla olay oldu.

Ebru Şahin'in fotoğrafına takipçilerinden yorum yağarken, oyuncu Murat Cemcir'in yorumu da dikkat çekti. Cemcir, "Bravo fotoşop değil dimi bu fotoşoptur:))" dedi. Oyuncunun bu yorumu sosyal medyada çok konuşuldu

Geçtiğimiz haftalarda Ebru Şahin, 'Köy Okulları Yardım Projesi' aracılığı ile çocuklara bot ve mont göndermiş ve güzel oyuncunun bu davranışı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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