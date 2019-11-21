Ebru Şahin'den olay yaratan fotoğraf

Mardin'deki çekimler sırasında atı şahlanırken poz veren Ebru Şahin beğeni yağmuruna tutuldu.

21 Kasım 2019, Perşembe 23:03
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Ebru Şahin'den olay yaratan fotoğraf

Sevilen dizi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyada son yaptığı paylaşımıyla olay oldu.

Ebru Şahin'in fotoğrafına takipçilerinden yorum yağarken, oyuncu Murat Cemcir'in yorumu da dikkat çekti. Cemcir, "Bravo fotoşop değil dimi bu fotoşoptur:))" dedi. Oyuncunun bu yorumu sosyal medyada çok konuşuldu

Geçtiğimiz haftalarda Ebru Şahin, 'Köy Okulları Yardım Projesi' aracılığı ile çocuklara bot ve mont göndermiş ve güzel oyuncunun bu davranışı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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