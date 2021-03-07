Ebru Şahin’in paylaşımıyla ayrılık kesinleşti

Hercai dizisinin başından beri kadroda yer alan iki isim, diziye veda etti. Ebru Şahin’in sosyal medya paylaşımıyla da bu ayrılık netleşmiş oldu! Dizide 'Azad' karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Tansu Taşanlar ve 'Gönül'ü oynayan Oya Unustası ekiple vedalaştı.

Ebru Şahin, rol arkadaşları ile verdiği bir pozu paylaşarak “Yolunuz çok güzel ve bereketli olsun, huzur dolu buluşalım” notunu düştü. Oya Unustası, bu paylaşıma “Aretim, ballım, ağlatmasan” notunu düşerken, Taşanlar ise “Devrem, sana yazılacak bin tane cümlem var ama duygusala bağlamayalım de mi” notunu düştü.







