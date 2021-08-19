Magazin Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan kıskançlık açıklaması

Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan kıskançlık açıklaması

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Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan kıskançlık açıklaması

Oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu sevgilisi Cedi Osman, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Bir mekânda yemek yiyen çift çıkışta basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.

19 Ağustos 2021, Perşembe 14:00 Son Güncelleme:
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Oyuncu Ebru Şahin basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu Göcek'te açmıştı. İstanbul'a dönen sevgililer, "Güzel bir tatil oldu" ifadelerini kullandı.

CEDİ OSMAN: KISKANÇ DEĞİLİM

Tatilde gazetecilerin görüntü aldığını fark edince kıskançlıktan dolayı hemen Ebru Şahin'i havluya saran Cedi Osman, "Arkadaşlar bende kıskançlık durumu yok, siz öyle anlamışsınız" açıklamasını yaptı.

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