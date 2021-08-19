Oyuncu Ebru Şahin basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu Göcek'te açmıştı. İstanbul'a dönen sevgililer, "Güzel bir tatil oldu" ifadelerini kullandı.

CEDİ OSMAN: KISKANÇ DEĞİLİM

Tatilde gazetecilerin görüntü aldığını fark edince kıskançlıktan dolayı hemen Ebru Şahin'i havluya saran Cedi Osman, "Arkadaşlar bende kıskançlık durumu yok, siz öyle anlamışsınız" açıklamasını yaptı.