Ebru Şallı: Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede...

Ebru Şallı, uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan 'anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' caps'ini paylaşan Ebru Şallı fotoğrafa "Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notunu düştü.

Bileklik ve çiçek bıraktı

Pars Tan Kilyos mezarlığında toprağa verilmişti. Büyük acı yaşayan Ebru Şallı geçen günlerde oğlunun mezarını ziyaret etti. Ebru Şallı, oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü.







