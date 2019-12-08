Ebru Şallı: Büyük ikramiye bana çıktı

Ebru Şallı iki yıl aşk yaşadığı iş insanı Uğur Akkuş ile 26 Eylül’de nikah masasına oturmuştu. Çift önceki gün Bebek’teydi. Ebru Şallı muhabirlerin şu sorularına cevap verdi:

1) Bebek beklediğiniz doğru mu?

Hayır, olsa açıkça söylerim. Çok da isterim, keşke.

2) Geçenlerde sizi Eyüp Sultan’da görmüşler...

Eşimin adağı vardı, kurban kestirdik. Sık sık gidiyoruz. Dua edince hayatımda hep güzel şeyler oluyor.

3) Az önce milli piyangocunun önünden geçtiniz. Büyük ikramiye 80 milyon TL, bilet alacak mısınız?

Büyük ikramiye bana çoktan çıktı bile. Aşkta kazandım. Uğur yanımda, onun eşiyim. Bu da bana yeter.



