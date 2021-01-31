Ebru Şallı eşiyle bakım yaptırdı
Tatilden dönen Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile birlikte özel bir klinikte bakım yaptırdı. Şallı, 3 saat süren bakım sonrası görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
31 Ocak 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Bir aylık Amerika tatilinden dönen Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş önceki akşam Etiler’de özel bir klinikte 3 saat bakım yaptırdı. Haberciler çıkışta “Ebru Hanım uzun süredir içeridesiniz. Ne gibi işlemler yaptırdınız?” diye sordu.
Ebru Şallı “Eşimle birlikte cilt bakımı yaptırdık. Başka bir şey yok” cevabını verdi. Ardından çift araçlarına binerek uzaklaştı.