Magazin Ebru Şallı eşiyle bakım yaptırdı

Ebru Şallı eşiyle bakım yaptırdı

Magazin

Ebru Şallı eşiyle bakım yaptırdı

Tatilden dönen Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile birlikte özel bir klinikte bakım yaptırdı. Şallı, 3 saat süren bakım sonrası görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

31 Ocak 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir aylık Amerika tatilinden dönen Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş önceki akşam Etiler’de özel bir klinikte 3 saat bakım yaptırdı. Haberciler çıkışta “Ebru Hanım uzun süredir içeridesiniz. Ne gibi işlemler yaptırdınız?” diye sordu.

Ebru Şallı “Eşimle birlikte cilt bakımı yaptırdık. Başka bir şey yok” cevabını verdi. Ardından çift araçlarına binerek uzaklaştı.


İlgili Haberler
Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı!


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
31 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
‘Bi’ kahve içelim’ diye bir laf vardı...
Şirin Sever
Funda Duru
Kışın beş gözdesi
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Eski sevgiliyle yeniden denemek
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Kimin bu saçlar?
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Amerika’dan özel uçakla döndüler
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki sonrası kanama
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Öner Döşer
Büyüteç etkisi
Öner Döşer
Hande Kazanova
25 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Onur Büyüktopçu: Kaprisli olsaydım daha değerli olurdum