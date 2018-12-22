Ebru Şallı ile Uğur Akkuş el ele Kanal D'de yayınlanan "Ebru Şallı ile Zinde Kal" programında beslenmeden sağlıklı yaşama kadar pek çok konuda önemli bilgiler paylaşan Ebru Şallı, nişanlısı Uğur Akkuş ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı