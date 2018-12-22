Ebru Şallı ile Uğur Akkuş el ele

Kanal D'de yayınlanan "Ebru Şallı ile Zinde Kal" programında beslenmeden sağlıklı yaşama kadar pek çok konuda önemli bilgiler paylaşan Ebru Şallı, nişanlısı Uğur Akkuş ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı

22 Aralık 2018, Cumartesi 07:14
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş el ele

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine el ele gelen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, Zuma Restaurant'a geçerek baş başa öğle yemeği yedi.

Yemeğin ardından Markalar Sokağı'na çıkan ikili, dünyaca ünlü mağazaları el ele dolaşarak alışveriş yaptı.

Objektiflere mutluluk pozu veren çift, soru almadı ve gazetecilerden müsaade isteyerek alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.  (Milliyet Cadde)

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